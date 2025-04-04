واشنطن بوست: إقالة مدير وكالة الأمن القومي الأمريكي

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، الجمعة، إقالة مدير وكالة الأمن القومي الأمريكية تيم هاوغ.

ونقلت الصحيفة عن 3 مسؤولين، دون ذكر أسمائهم، أن الإقالة شملت أيضا نائب مدير الوكالة ويندي نوبل.

وأعرب عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي مارك فارنر، عن استيائه إزاء إقالة هاوغ.

وقال: “كيف ستؤدي إقالة هاوغ إلى جعل الأميركيين أكثر أمانًا في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تهديدات سيبرانية غير مسبوقة”، بحسب الصحيفة.

وأشارت صحف محلية، إلى أن لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الناشطة اليمينية المتطرفة لورا لومر في المكتب البيضاوي، الخميس، كان له تأثير فيما يخص قرار الإقالة.