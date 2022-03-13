“واشنطن بوست”: القصف الروسي استهدف 9 منشآت صحية في أوكرانيا

ضجّت مواقع التواصل منذ أيام بصور مستشفى الولادة الذي أفادت السلطات الاوكرانية بأن القوات الروسية قد اسهتدفته بقصف جوي.كذلك، رصد تقارير اخبارية بأن مستشفى لمرضى السرطان قد تعرّض لقصف روسي من دون وقوع أي اصابات.

في هذا الاطار، كشفت صحيفة “واشنطن بوست” أن القصف الروسي استهدف 9 منشآت صحية في مختلف أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك مستشفى الولادة في ماريوبول، المدينة المحاصرة على بحر آزوف.

الصحيفة الأميركية وثّقت الحوادث التسعة بعدما حللت أكثر من 500 مقطع فيديو وصورة وراجعت تصريحات المسؤولين الأوكرانيين وتحدثت إلى شهود عياد وموظفي تلك المراكز الصحية. وقال مسؤولون إن ثلاثة من الحوادث التي استهدفت المنشآت الصحية أوقعت قتلى، بينما ثلاثة حوادث أخرى استهدفت منشآت صحية خاصة بالنساء والأطفال.

في واحدة من أكثر الحوادث دموية، أطلقت القوات الروسية صاروخا بالستيا يحمل ذخيرة عنقودية، أصاب المستشفى المركزي في بلدة فوهليدار الواقعة بمنطقة دونيتسك الانفصالية يوم 24 شباط ، وفقا لمقاطع تم الحصول عليها وتحليلها في تقرير “هيومن رايتس ووتش”.

وأصابت الذخيرة خارج المستشفى مباشرة، فقتلت أربعة وأصابت 10 مدنيين، ستة منهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وكان مستشفى للولادة في ماريوبول تعرض للقصف الروسي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وجرح 17 وذلك يوم 9 آذار.

الى ذلك، أدّى هجوم على مستشفى للعناية المركزة في فاسيليفكا، الى مقتل 3 أشخاص وفقا للمسؤولين.

كما أفادت القناة الرسمية للإدارة العسكرية الإقليمية في زابوريزهجيا بأن مرفقا طبيا بمدينة فاسيليفكا جنوب شرق البلاد تعرض للقصف بصواريخ روسية في الأول من مارس، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين.

وأشارت المعلومات الى ان الروس قصفوا مبنى قسم الأذن والأنف والحنجرة بمستشفى في فولنوفاكا، وهي مدينة صغيرة في منطقة دونيتسك الانفصالية، وفقا لقناة تابعة للبرلمان الأوكراني على تليغرام.

“انتهاك القانون الدولي”

وقالت مديرة مشروع النزاع المسلح ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان بكلية الحقوق في جامعة كولومبيا بريانكا موتابارثي، إن المنشآت الطبية تعتبر “أعيانا محمية” بموجب القانون ما لم يتم استخدامها لأغراض عسكرية.

في سياق متصل، أكدت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان وقوع 492 هجوما على منشآت الرعاية الصحية في سوريا و847 حالة وفاة لطاقم طبي هناك بين 2011 و2017 على يد القوات الروسية والسورية. وردّت روسيا على هذه الاتهامات بأنها من “نسج الخيال”.

وأفاد خبراء القانون الدولي الذين راجعوا النتائج التي توصلت إليها صحيفة “واشنطن بوست”، بأن الأدلة تظهر على ما يبدو على انتهاك القوات الروسية لهذه القوانين.

في حالة واحدة على الأقل، زعمت وسيلة إعلامية موالية لروسيا أن المستشفى المتضرر في أوكرانيا كان يستخدم لأغراض عسكرية. لم تجد الصحيفة الأميركية أي دليل يدعم هذا الادعاء.

وقالت موتابارثي إن التحقيق في الحوادث يجب أن يأخذ في الاعتبار أي تصريح قدمه الجيش الروسي عن سبب قصفه للمستشفى، لكن يُفترض أن المستشفيات مدنية.