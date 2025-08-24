واشنطن بوست: وزارة الدفاع الأميركية تخطط لنشر قوات عسكرية في شيكاغو

أفراد من الحرس الوطني يسيرون عبر النصب التذكاري لجنود فيتنام في المتنزه الوطني، في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، 23 أغسطس 2025. رويترز

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، السبت، نقلا عن مسؤولين مطلعين أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تعكف على خطط لنشر قوات عسكرية في شيكاغو، في إطار سعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب للقضاء على الجريمة والتشرد والهجرة غير الشرعية.

وأضافت الصحيفة أن خطة وزارة الدفاع، التي يجري العمل عليها منذ أسابيع، تتضمن عدة خيارات منها تعبئة ما لا يقل عن بضعة آلاف من أفراد الحرس الوطني اعتبارا من سبتمبر.

وقال ترامب: “شيكاغو في حالة فوضى.. وسنقوم بتصحيح هذا الوضع على الأرجح قريبا”، ووجه انتقادات حادة لرئيس بلدية المدينة فيما واصل الهجوم على المدن التي يديرها سياسيون من الحزب الديمقراطي.

وذكر البنتاغون في بيان في وقت متأخر من السبت: “لن نخوض في تكهنات بشأن عمليات أخرى، الوزارة جهة تخطيط وتعمل باستمرار مع شركاء من الوكالات الأخرى على خطط لحماية الأصول الاتحادية والأفراد”.

وردا على طلب للتعليق، اكتفى البيت الأبيض بالإشارة إلى البيان الصادر عن ترامب يوم الجمعة، والذي أعلن فيه أن شيكاغو في حالة فوضى.

وقال الديمقراطي جيه.بي بريتركز حاكم ولاية إيلينوي، التي تضم مدينة شيكاغو، في بيان إن الولاية لم تتلق أي تواصل من الحكومة الاتحادية بشأن ما إذا كانت بحاجة إلى مساعدة.

وأوضح أنه لا توجد أي حالة طوارئ تستدعي نشر الحرس الوطني أو قوات عسكرية أخرى، مضيفا: “يحاول دونالد ترامب اختلاق أزمة وتسييس الأميركيين الذين يخدمون بالزي العسكري ويواصل إساءة استخدام سلطته لصرف الأنظار عن المعاناة التي يتسبب بها للأسر العاملة”.

ويوم الجمعة، قال المتحدث باسم رئيس بلدية المدينة براندون جونسون إن المدينة لديها مخاوف بشأن تبعات أي نشر غير قانوني لقوات الحرس الوطني.

وأضاف: “المشكلة المتعلقة بنهج ترامب هي أنه غير منسق وغير مبرر وغير سليم”، مشيرا إلى أن جرائم القتل في شيكاغو انخفضت العام الماضي بأكثر من 30 بالمئة والسرقات بنسبة 35 بالمئة وحوادث إطلاق النار بنسبة تقارب 40 بالمئة.

وبناء على طلب من ترامب الأسبوع الماضي، قال حكام جمهوريون لثلاث ولايات إنهم سيرسلون المئات من قوات الحرس الوطني إلى واشنطن العاصمة التي تبعد مئات الكيلومترات.

ويصور ترامب العاصمة الأميركية على أنها مدينة غارقة في الجريمة، رغم أن بيانات وزارة العدل أظهرت أن معدلات الجرائم العنيفة سجلت العام الماضي أدنى مستوى لها منذ 30 عاما في واشنطن.

وأمر ترامب في يونيو بإرسال 700 من مشاة البحرية الأميركية وأربعة آلاف من قوات الحرس الوطني إلى مدينة لوس أنجلوس، رغم معارضة حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي، وذلك خلال احتجاجات على مداهمات نفذها مسؤولون اتحاديون ضد المهاجرين.