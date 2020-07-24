واشنطن تؤكد أن طائرة حربية أميركية اعترضت طائرة الركاب الايرانية فوق سوريا

الطائرة الايرانية
الطائرة الايرانية

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أعلنت الولايات المتحدة أن مقاتلة أميركية اعترضت طائرة الركاب الايرانية فوق سوريا.

وقالت القيادة المركزية الأميركية التي تشرف على العمليات الأميركية في الشرق الأوسط إن مقاتلة من نوع “اف-15 كانت تقوم بمهمة جوية روتينية أجرت عملية مراقبة بصرية عادية لطائرة ركاب (تابعة لشركة) ماهان على مسافة آمنة تبلغ حوالى ألف متر عن الطائرة”.

وكان التلفزيون الايراني الرسمي أعلن  أن طائرة حربية إسرائيلية اعترضت طائرة ركاب إيرانية كانت تحلّق في الأجواء السورية، في رحلة من طهران إلى بيروت الخميس، ما أجبر قائدها على تغيير مسارها لتفادي حصول اصطدام.

 

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