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واشنطن تؤكد التزامها بدعم السعودية في مواجهة هجمات الميليشيات المدعومة من إيران

28 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 1 - مارس - 2021 1:15 صباحًا
وزارة الخارجية الأمريكية

وزارة الخارجية الأمريكية

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أكدت الولايات المتحدة التزامها بشراكتها الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، كما عبرت عن إدانتها الشديدة لهجمات ميليشيات الحوثي على المدنيين في المملكة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية الأحد إن “هجمات الحوثي لا تهدد المدنيين فحسب بل سلام اليمن واستقراره”.

كما أضافت أن واشنطن ملتزمة بدعم السعودية في مواجهة هجمات الميليشيات المدعومة من إيران.

إلى ذلك دعت الحوثيين إلى وقف هذه الهجمات المشينة.

وأوضحت أن على الحوثيين الانخراط في جهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس والمبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ لتحقيق السلام في اليمن.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، كان أعلن صباح الأحد أن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة الرياض، و6 طائرات دون طيار “مفخخة” تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية، وكذلك مدينة جازان ومدينة خميس مشيط.

 

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