واشنطن تؤكد دعمها للسعودية على صعيد اليمن وغيره

قال متحدث باسم البيت الأبيض (الجمعة 14-4-2023) إن وفدا من البيت الأبيض “أكد دعمه” للسعودية على صعيد اليمن وغيره من الأماكن، وذلك خلال محادثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال المتحدث إن البلدين اتفقا خلال المحادثات على البقاء على تواصل منتظم.

أتت تلك التصريحات بعد ساعات من ترحيب واشنطن بعملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين في اليمن.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الولايات المتحدة ترحب بعملية تبادل الأسرى في اليمن، داعياً إلى التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في البلاد.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت أن كبير مستشاري البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك والمبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين وصلا إلى السعودية، يوم الخميس، والتقيا بوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.

ويوم الثلاثاء الماضي، أكد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، أنه أجرى اجتماعا مثمرا للغاية مع الأمير محمد بن سلمان.

وأعرب غراهام، عن رغبته في “العمل مع الإدارة الأميركية والجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس من أجل الارتقاء بالعلاقات الأميركية السعودية إلى المستوى التالي”.