واشنطن تؤكد دعمها.. “مجلس القيادة الرئاسي فرصة ثمينة لتمثيل أوسع لليمنيين”

أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظيره اليمني يوم الثلاثاء أنه من المهم ضمان حرية الحركة في المناطق المتنازع عليها في اليمن، في ظل آمال بأن الهدنة التي تم التوصل لها بوساطة الأمم المتحدة قد تؤدي إلى سلام دائم في البلاد.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان “شدد الوزير على وجه الخصوص على أهمية ضمان حرية الحركة للأفراد والسلع عبر المناطق المتنازع عليها مثل مدينة تعز، ثالث أكبر مدن اليمن حيث يعاني مئات الآلاف من اليمنيين”.

وأكد أن بلينكن أعرب عن دعم الولايات المتحدة لمجلس القيادة الرئاسي واعتبره فرصة ثمينة لتمثيل أوسع لليمنيين.

وأشار إلى التزام المجلس المعلن بجهود السلام وتحسين الخدمات الأساسية والاستقرار الاقتصادي لملايين اليمنيين، مبديا تقديره لهذا الالتزام.

من جهته، أكد بن مبارك أنه في الوقت الذي حرصت فيه الحكومة اليمنية مدفوعة بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي ببذل كل ما يمكن لإنجاح الهدنة وتنفيذ التزامات الجانب الحكومي، إلا أن المليشيات الحوثية ما زالت حتى اليوم تماطل في تنفيذ ما يخصها من التزامات وخاصة تلك المتعلقة برفع الحصار عن مدينة تعز وتسهيل تنقل المواطنين والتخفيف من الأزمة الإنسانية في المحافظة المحاصرة لأكثر من سبع سنوات.

يذكر أن وزير الخارجية اليمني الذي يزور واشنطن بحث مع نظيره الأميركي في مقر وزارة الخارجية الأميركية، سُبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، كما استعرض تطورات الأوضاع ومستجدات عملية السلام في اليمن.