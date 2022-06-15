واشنطن تبيع حوالي 45 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي

قالت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الثلاثاء إنها منحت عقودا لبيع ما يصل إلى 45 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة في إطار إعلان سابق أصدرته إدارة الرئيس جو بايدن عن أكبر سحب على الإطلاق من مخزونات الطوارئ.

وأضافت الوزارة في بيان أن الكميات المباعة سيجري تسليمها في الفترة من 16 أغسطس آب إلى 30 سبتمبر أيلول.

وقالت إدارة بايدن في أواخر مارس آذار إنها ستفرج عن كمية قياسية من النفط قدرها مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.

وتهدف هذه الخطوة للمساعدة في السيطرة على أسعار النفط التي ارتفعت بشكل حاد بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وبينما يفرض الغرب عقوبات على روسيا، وهي منتج رئيسي للنفط والغاز.

وقالت وزارة الطاقة إنها منحت عقود النفط، بموجب إعلان بيع صدر في 24 مايو أيار، إلى تسع شركات من بينها شيفرون وإكسون موبيل وماراثون بتروليوم.

من جهة أخرى قالت وزارة الخزانة الأمريكية في إخطار نشر على الانترنت الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستسمح لبعض المعاملات المرتبطة بالطاقة مع سبير بنك، وبنك في تي بي، وألفا بنك وبضعة كيانات روسية أخرى بأن تستمر حتى الخامس من ديسمبر كانون الأول.

وأعلن مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عن تمديد الرخصة العامة التي تجيز المعاملات مع بعض الكيانات والتي تشمل أيضا البنك المركزي الروسي وسوف كوم بنك، بين كيانات أخرى.