واشنطن تتجه الى حظر النفط الروسي.. وموسكو تحذّر: البرميل الى 300 دولار

تضاعف واشنطن وحلفاؤها العقوبات المتنوعة على موسكو في إطار غزوها للأراضي الأوكرانية، مراهنين على امكانية العقوبات الاقتصادية بفرض حظر على روسيا وعزلها عن العالم ما يدفعها الى ايقاف العمليات العسكرية والانسحاب من المدن الأوكرانية. وفي السياق، أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن بوتن أصبح بعزلة تامة، وان الرئيس الروسي يضع روسيا في مأزق باستمراره في الحرب. وقد دحض بوتن تصريحات الغرب في وقت سابق، مشيرا الى ان موسكو ليست في عزلة والغرب ليس كل العالم.

توجّه الى حظر النفط الروسي

وفي هذا الاطار، أفادت وكالة رويترز اليوم أن الكونغرس الأميركي يتوجه الثلاثاء الى حظر النفط الروسي، وايقاف الواردات الروسية من المواد النفطية.

وأعلن البيت الأبيض أنّ واشنطن ولندن وباريس وبرلين تريد زيادة كلفة الحرب على روسيا، مشيرًا الى ان بايدن اتفق مع جونسون وماكرون وشولتس على زيادة الدعم لأوكرانيا والجيش الأوكراني.

بدوره، لفت الاليزيه الى ان المحادثات التي دارت بين رؤساء أميركا وفرنسا وبريطانيا وهولندا شددت على تشديد العقوبات الغربية على روسيا.

كما أشار الى ان ماكرون أطلع بايدن وجونسون وشولتس على محادثاته مع بوتين وزيلينسكي.

برميل النفط الى 300 دولار

وفي ردّ على التلويح بحظر النفط الروسي، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي أن أي قرار من هذا النوع سيؤدي لنتائج كارثية على العالم لن يسطيع تحمّلها.

وحذّر المسؤول الروسي من تداعيات هذا القرار، مشيرا الى ان برميل النفط قد يصل إلى 300 دولار إذا تم حظر النفط .

وقال: “أوروبا تدفعنا نحو حظر تصدير الغاز عبر نورد ستريم 1 ولم نقرر ذلك بعد”.