واشنطن تتخذ قرارها بالإسراع في نشر هذه النوعية من الأسلحة!

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن إدارة الرئيس جو بايدن قد اتخذت قرارها بالإسراع بنشر الأسلحة فرط الصوتية، وذلك من خلال طلبها زيادة الميزانية الدفاعية في موازنة 2022.

التصريحات الأمريكية جاءت على لسان المسؤول عن تطوير أسلحة تفوق سرعتها الصوت في البنتاغون، مايكل وايت، الذي أكد أن طلب الميزانية يعد “تصريحا مهما جدا عن أهمية الأسلحة فرط الصوتية. وتنص ميزانية السنة المالية 2022 على اقتناء هذه الأنظمة، نظرا لأن هذه الأنظمة يتم تطويرها بكميات تتجاوز الإطار المحدد. لذلك نحن بالفعل نسرع ​​في نشر هذه القدرات”.

وكانت خدمة أبحاث الكونغرس قد أفادت في أغسطس 2020، بأن المعاهد المتخصصة للقوات المسلحة الأمريكية تعمل في ثلاثة اتجاهات في مجال الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت تتمثل في ضربة سريعة غير نووية (ضربة سريعة تقليدية، وحدة تخطيط وصاروخ باليستي يجري إطلاقه من غواصات من نوع فرجينيا)، أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت بعيدة المدى (سلاح بعيد المدى تفوق سرعته الصوت، تطوره القوات البرية، وحدة تخطيط يبلغ مداها حوالي 2200 كيلومتر) وأسلحة للرد السريع تتمركز في الفضاء، تتمثل في (وحدة قتالية قادرة على الوصول إلى سرعات تصل إلى 20 ماخ، ومدى طيران يبلغ حوالي 925 كيلومترا).

يشار إلى إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، كانت قد قدمت للكونغرس قبل أيام مشروع الموازنة الدفاعية للعام المالي 2022، التي تقضي بزيادة النفقات إلى 753 مليار دولار وتركز على مواجهة قدرات روسيا والصين.

ويشمل مشروع الموازنة نفقات وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) بقيمة 715 مليار دولار مع زيادة الرواتب لكوادره بنسبة 2.7%، ونفقات أخرى بقيمة 38 مليار دولار على البرامج المتعلقة بقطاع الدفاع لمكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الطاقة وغيرهما من الأجهزة والهيئات الحكومية.