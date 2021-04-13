واشنطن تتعهد بمنع إيران من امتلاك سلاحاً نووياً

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، التزام الولايات المتحدة الثابت تجاه أمن إسرائيل وضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا،حسب ما أعلنه البيت الأبيض، الثلاثاء. وجاء ذلك خلال اجتماع افتراضي للمجموعة الاستشارية الاستراتيجية الأميركية الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، قال عباس عراقجي، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، لوسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الثلاثاء إن طهران ستبدأ غدا الأربعاء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%.

كما كشف أن إيران ستركّب 1000 جهاز طرد مركزي متطور (قدرته أعلى بـ50% من الأجهزة الحالية) في منشأة نطنز النووية، فضلاً عن استبدال “الآلات المدمرة” جراء انفجار وقع الأحد في هذا المجمع النووي الواقع في وسط إيران.

ويحدد الاتفاق درجة النقاء الذي يمكن لإيران أن تخصب به سادس فلوريد اليورانيوم، وهو المادة الأولية لأجهزة الطرد المركزي، عند 3.67%. وكانت إيران قد رفعت خلال الأشهر الأخيرة مستوى التخصيب إلى 20%، وهو مستوى يعتبر فيه اليورانيوم عالي التخصيب وخطوة كبيرة في الاتجاه نحو التخصيب لدرجة تسمح بتطوير أسلحة نووية.

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من عملية “تخريب” استهدفت منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف خلفها.