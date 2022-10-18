واشنطن تتعهّد بخطوات "حازمة" بشأن بيع المسيّرات الإيرانية لروسيا

أكّد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية “فيدانت باتيل” أنّ الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ خطوات “عملية وحازمة” لتجعل من الصعب على إيران بيع طائرات مسيرة وصواريخ لروسيا، مضيفًا أن واشنطن لديها من الأدوات ما يمكنها من محاسبة كل من موسكو وطهران.

وخلال لقائه مع صحفيين في إفادة يومية، عزف باتيل عن تقديم مزيد من التفاصيل حول هذه الخطوات.

غير أنّه أشار إلى أن واشنطن فرضت بالفعل عقوبات وقيودًا على صادرات البلدين، لافتًا الى أن تعزيز التحالف بين روسيا وإيران ظاهرة يجب على العالم أن ينظر إليها باعتبارها “تهديدًا بالغًا”.

وفي وقت سابق، ذكر اثنان من المسؤولين واثنان من الدبلوماسيين الإيرانيين لرويترز أن طهران تعهدت بتزويد روسيا بصواريخ أرض-أرض والمزيد من الطائرات المسيرة، في خطوة من المرجّح أن تثير حفيظة الولايات المتحدة وغيرها من القوى الغربية.

وأُبرم الاتفاق في السادس من تشرين الأول، عندما زار النائب الأول للرئيس الإيراني “محمد مخبر”، واثنان من كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، ومسؤول من المجلس الأعلى للأمن القومي موسكو لإجراء محادثات مع روسيا بخصوص تسليم أسلحة.

في السياق نفسه، قال أحد الدبلوماسيين الإيرانيين، الذي أُطلع على الرحلة، لرويترز إن “الروس طلبوا المزيد من الطائرات بدون طيار والصواريخ البالستية الإيرانية بدقة محسنة، خاصة صواريخ فاتح وذو الفقار”.