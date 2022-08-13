السبت 15 محرم 1444 ﻫ - 13 أغسطس 2022 |
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واشنطن تتهم الهند بإخفاء منشأ الوقود الروسي الذي يُصدَّر لأميركا

منذ 37 دقيقة
علما أميركا والهند

علما أميركا والهند

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كشف مسؤول كبير في البنك المركزي الهندي أن الولايات المتحدة أبلغت الهند قلقها من استخدام نيودلهي لتصدير الوقود المصنوع من النفط الروسي إلى نيويورك، في انتهاك للعقوبات الأميركية من خلال عمليات نقل في المياه الدولية لإخفاء مصدره.

وقال “مايكل باترا”، نائب محافظ بنك الاحتياطي الهندي، إن وزارة الخزانة الأميركية أبلغت نيودلهي أنّ سفينة هندية نقلت نفطًا من ناقلة روسية في أعالي البحار إلى ميناء في ولاية جوجارات على الساحل الغربي حيث تم تكريره وشحنه.

وتحظر العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا في فبراير شباط، استيراد منتجات طاقة روسية المنشأ بما في ذلك النفط الخام والوقود المكرر ونواتج التقطير والفحم والغاز.

وفي حفل بمناسبة مرور 75 عاما على استقلال الهند، قال باترا إن ” النفط المكرر أعيد إلى تلك السفينة وأبحرت بدون وجهة. وفي منتصف الطريق تم إخطار السفينة بوجهتها ومن ثم واصلت مسارها وذهبت إلى نيويورك”.

ولم يكن لدى السفارة الأميركية في نيودلهي تعليق فوري.

وتعدّ تصريحات باترا أول إشارة رسمية من الهند لمثل هذه المخاوف الأميركية. ولم تنضم دلهي إلى العقوبات المفروضة على روسيا ولم تشجب الغزو الروسي لأوكرانيا.

والهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم ونادرًا ما اشترت نفطًا روسيا في الماضي، ولكن منذ اندلاع الحرب، بدأت مصافي التكرير الهندية تشتري النفط الروسي المخفض الذي قاطعته دول وشركات غربية كثيرة.

    المصدر :
  • رويترز

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