الأربعاء 12 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
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واشنطن تتهم عضو بالحرس الثوري بالتآمر لقتل جون بولتون

منذ 7 دقائق
جون بولتون

جون بولتون

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قالت وزارة العدل الأمريكية اليوم الأربعاء إن عضوا في الحرس الثوري الإيراني وُجه له اتهام بمحاولة اغتيال جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس السابق دونالد ترامب.

وأضافت وزارة العدل أن المواطن الإيراني شهرام بورصافي، المعروف أيضًا باسم مهدي رضائي، “حاول دفع 300 ألف دولار لأفراد في الولايات المتحدة لتنفيذ جريمة القتل في العاصمة واشنطن أو (ولاية) ماريلاند”.

المتهم لا يزال طليقاً

وتابعت “في حال إدانة ممثل الحرس الثوري الذي أراد اغتيال بولتون سيسجن 10 سنوات”، مبينة أن ضابط الحرس الثوري الذي حاول اغتيال بولتون لا يزال طليقا خارج أميركا.

كذلك قالت وزارة العدل أن إيران لها تاريخ من التآمر لاغتيال أشخاص على الأراضي الأميركية.

من جانبه أشاد المسؤول الأميركي السابق في إدارة دونالد ترمب، بكشف مخطط استهدافه على يد الحرس الثوري الإيراني.

وقال “وزارة العدل فتحت دعوى جنائية ضد إيران لمحاولة استهدافها مواطنا أميركيا”، مضيفاً أن إيران والجماعات الإرهابية وجهان لعملة واحدة.

وحجبت صحيفة The Washington Examiner بعض تفاصيل المؤامرة ضد بولتون لأسباب تتعلق بالأمن القومي، لكن مصدر وزارة العدل وصفها بعبارات محددة للغاية على أنها مدعومة بنشاط استطلاع كبير للحرس الثوري وتضمنت محاولة لتجنيد قاتل على الأراضي الأميركية”.

وعلم مجتمع الاستخبارات بالمؤامرة في مرحلة مبكرة، مما أثار رد فعل عالي المستوى، وتم توجيه حراسة خاصة من قبل جهاز الخدمة السرية بدوام كامل لبولتون في وقت سابق من هذا العام أو أواخر عام 2021. كما تم نشر أصول مهمة لمكتب التحقيقات الفيدرالي لتعطيل المؤامرة والمساعدة في حماية بولتون.

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