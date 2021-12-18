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واشنطن تتهم موسكو بعرقلة تمديد صفتها كمراقب في منظمة التعاون الاقتصادي

18 - ديسمبر - 2021
وزارة الخارجية الأمريكية

وزارة الخارجية الأمريكية

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اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا بعرقلة حصولها على صفة مراقب في متظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن “روسيا عرقلت تمديد حصول الولايات المتحدة على صفة مراقب في منظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود”.

وقال رئيس المكتب الصحفي بالخارجية الأمريكية نيد برايس، بأن “روسيا اتخذت بعض التدابير، لعرقلة التمديد المذكور”.

وأضاف برايس، في تغريدة على تويتر: “نشعر بخيبة أمل شديدة إزاء تصرفات روسيا لمنع تمديد صفتنا كمراقب. وتتعارض تصرفات روسيا مع هدفها المعلن المتمثل في الحد من التوترات في المنطقة بالطرق الدبلوماسية”.

وفي نفس الوقت، لم يقدم برايس أية تفاصيل حول الموضوع، وفقط أشار إلى أن “الولايات المتحدة تؤمن إيمانا قويا بمهمة منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود”.

وقال: “سنواصل العمل بشكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا، لتطوير اقتصاد المنطقة، والتغلب على آثار تغيرات المناخ وإدخال الابتكارات لضمان أمن الطاقة

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