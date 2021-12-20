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واشنطن تتهم 4 مواطنين روس بهجمات سيبرانية

20 - ديسمبر - 2021
هجمات سيبرانية

هجمات سيبرانية

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اعلنت السلطات القضائية الأمريكية أن 4 مواطنين روس متهمون بالهجمات السيبرانية في قضية واحدة مع الروسي فلاديسلاف كلوشين الذي سلمته سويسرا للولايات المتحدة مؤخرا.

وقال القائم بأعمال النائب العام في ولاية ماساتشوستس الأمريكية ناثانييل ميندل إن كلوشين و4 روس آخرين يتهمون بسرقة بيانات، استفادوا منها في تجارة الأسهم.

وأشار إلى أنه من بين المتهمين الأربعة المدعو إيفان يرماكوف، الذي يتهم في الولايات المتحدة غيابيا منذ عام 2018 بالضلوع في الهجمات السيبرانية أثناء الانتخابات الأمريكية عام 2016، والهجمات على الوكالة العالمية لمحاربة المنشطات (WADA).

وتدعي السلطات الأمريكية بأن أنشطة المتهمين تشكل خطرا على سلامة السوق المالية الأمريكية، وألحقت أضرارا تقدر بملايين الدولارات.

يذكر أن المواطن الروسي فلاديسلاف كلوشين، مؤسس شركة مختصة بتقنية المعلومات وتحليل البيانات، اعتقل في سويسرا في مارس الماضي بطلب من الولايات المتحدة، حيث يتهم بتجارة الأسهم مع استخدام معلومات سرية مسروقة.

وتم تسليم كلوشين للولايات المتحدة يوم 18 ديسمبر الجاري. ووصفت السفارةالروسية تسليم المواطن للولايات المتحدة بـ”حلقة جديدة من مطاردة الولايات المتحدة للمواطنين الروس في الخارج”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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