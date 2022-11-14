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واشنطن تتوعد بمعاقبة إيران على انتهاكات حقوق الإنسان

منذ دقيقة واحدة
التظاهرات مستمرة في إيران

التظاهرات مستمرة في إيران

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عبرت الولايات المتحدة عن قلقها، الاثنين، بشأن تقارير عن اعتقالات جماعية ومحاكمات صورية وحكم بالإعدام على متظاهرين في إيران وقالت إن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة يجب ألا تمر دون عواقب.

وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض في بيان “الولايات المتحدة، التي تقف إلى جانب شركائنا وحلفائنا في جميع أنحاء العالم، ستواصل السعي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات من خلال العقوبات وغيرها من الوسائل”.

ورحب بالعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

عقوبات أوروبية جديدة على إيران

فرض الاتحاد الأوروبي، الإثنين، عقوبات إضافية على إيران، استهدفت 29 فردا وثلاث منظمات، ردا على استخدام طهران للقوة على نطاق واسع ضد المتظاهرين السلميين.

ويتزامن ذلك مع فرض بريطانيا عقوبات على مسؤولين إيرانيين، بينهم وزير بالحكومة، بسبب أيضا “القمع العنيف للاحتجاجات”.

وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان “نقف مع الشعب الإيراني وندعم حقه في الاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبه وآرائه بحرية”.

من بين الذين عوقبوا بحظر السفر وتجميد الأصول ، أربعة أعضاء من الفرقة التي اعتقلت مهساء أميني التي توفيت لاحقًا في حجز شرطة الأخلاق ، وأعضاء رفيعي المستوى في الحرس الثوري ووزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي ، وفقًا لبيان صادر عن الاتحاد الأوروبي.

    المصدر :
  • رويترز

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