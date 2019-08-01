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واشنطن تجدد الإعفاءات من عقوبات النووي الإيراني 90 يوما

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قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون بولتون، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستجدد الإعفاءات من العقوبات المرتبطة بالبرامج النووية الإيرانية التي تسمح لروسيا والصين ودول أوروبية بمواصلة التعاون النووي المدني مع طهران.

وقال بولتون في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس “أعتقد أن الفكرة هنا هي أننا نراقب هذه الأنشطة النووية عن كثب شديد. لذلك هذا تمديد قصير لمدة 90 يوماً”.

ومن شأن هذه الإعفاءات أن تسمح لروسيا والصين ودول أوروبية بمواصلة التعاون النووي المدني مع طهران.

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يذكر أن صحيفة “واشنطن بوست” قالت إنه من المقرر أن تعلن الولايات المتحدة هذا الأسبوع عن تجديد إعفاءات العقوبات عن 5 برامج نووية إيرانية، وذكرت أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أيد موقف وزير الخزانة، ستيفن منوشين، الذي طالب بتجديد الإعفاءات بسبب اعتراضات وزير الخارجية، مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي، جون بولتون.

وكان بولتون قد أعلن، في وقت سابق من تموز/يوليو الحالي، أن ترمب، يدرس إلغاء إعفاءات البرنامج النووي الإيراني. وقال بولتون لموقع “بريتبارت” إن القرار اتخذ بعد رفع إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب بما يتجاوز الحدود المحددة في الاتفاق النووي، وكذلك تهديد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، حول رفع نسبة التخصيب بأي نسبة تريدها إيران.

 

المصدر: – وكالات

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