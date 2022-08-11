واشنطن تحذر ايران.. عواقب استهداف الأميركيين "ستكون وخيمة"

عقب تأكيد وزارة العدل الأميركية كشف مخطط إيراني لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون، وجّه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، رسالة لإيران أكد فيها أن عواقب استهداف الأميركيين “ستكون وخيمة”، بحسب تعبيره.

وقال إن واشنطن لن تتسامح مع التهديدات التي تطال الأميركيين، وذلك عقب توجيه الاتهام إلى أحد أفراد الحرس الثوري بتلك المؤامرة.

يأتي ذلك فيما نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي “أف بي آي” FBI، “لائحة مطلوب” باللغتيْن الإنجليزية والفارسية، للعضو في الحرس الثوري الإيراني شهرام بورصفي، المتّهم بالتخطيط لاغتيال مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي أنّ المدعو بورصفي يبلغ من العمر 45 سنة، وهو مُطارد حالياً بتهمة محاولة اغتيال بولتون، وقبلها، شدد مستشار الأمن القومي الحالي جيك سوليفان على أن إدارة الرئيس جو بايدن لن تتنازل عن حماية جميع الأميركيين ضد تهديدات العنف والإرهاب.

وقال سوليفان في بيان الأربعاء إن “إيران ستواجه عواقب وخيمة إذا هاجمت أياً من مواطنينا”.

في السياق، أفادت وسائل إعلام أميركية أن واشنطن وضعت مسؤولين حاليين وسابقين تحت “حراسة شخصية” بسبب تهديدات إيران، يُذكر أن وزارة العدل الأميركية كانت أكدت في وقت سابق الأربعاء كشف مخطط إيراني لاغتيال بولتون، وأعلنت توجيه الاتهام إلى أحد أفراد الحرس الثوري.

وقالت الوزارة في بيان إن شهرام بورصافي (45 عاماً) المعروف أيضاً باسم مهدي رضائي، عرض دفع 300 ألف دولار لأشخاص في الولايات المتحدة لقتل بولتون، السفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة، انتقاماً على الارجح لاغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في يناير 2020.

من جهته كشف بولتون أن مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” أبلغه بمحاولة اغتياله مطلع عام 2020، وقال في تصريحات لـ”العربية” الأربعاء إن “محاولات الاغتيال التي تنفذها إيران طالت مسؤولين أميركيين سابقين وحاليين”.

في المقابل رفضت طهران اتهام الولايات المتحدة لإيراني بالتآمر لقتل بولتون، معتبرة أنها “بلا أساس وذات دوافع سياسية”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن “طهران تحذر بشدة من أي تحرك ضد المواطنين الإيرانيين تحت ذريعة هذه الاتهامات العبثية التي لا أساس لها”، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إيرانية الأربعاء.