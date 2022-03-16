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واشنطن تحذر روسيا من عواقب استخدام أسلحة كيماوية في أوكرانيا

16 - مارس - 2022
جيك سوليفان

جيك سوليفان

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قال البيت الأبيض إن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي تحدث اليوم الأربعاء مع نيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن الروسي، وحذره من عواقب “أي قرار روسي محتمل باستخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية في أوكرانيا”.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن سوليفان أبلغ باتروشيف أنه إذا كانت روسيا جادة بشأن الدبلوماسية، فينبغي لها وقف الهجمات على المدن والبلدات الأوكرانية.

وأكد البيان معارضة الولايات المتحدة الحازمة والواضحة للغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا.

وأوضح سوليفان بوضوح التزام الولايات المتحدة بمواصلة فرض العقوبات على روسيا، ودعم الدفاع عن سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وتعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تركع للدول الغربية مهما حدث.

وقال، في كلمة بشأن تطور الأوضاع العسكرية في أوكرانيا: “لم يكن أمامنا خيار سوى القيام بعملية عسكرية خاصة”.

بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن بلاده تحتاج مساعدة واشنطن لفرض حظر طيران على أوكرانيا، معرباً عن تثمينه لالتزام الرئيس الأميركي جو بايدن بمساعدة بلاده عسكريا، كما اقترح أن تفرض واشنطن عقوبات على كافة الساسة في روسيا.

وأضاف زيلينسكيفي خلال كلمة له أمام الكونغرس الأميركي عبر تقنية الفيديو، أن روسيا أطلقت نحو 1000 صاروخ لقتل الشعب الأوكراني، وإن ما أسماه “الإرهاب الروسي” لم تشهده أوروبا منذ 80 عاما.

واتهم الرئيس الأوكراني روسيا بأنها لم تهاجم بلادنا فحسب بل شنت اعتداء ضد القيم الإنسانية، مؤكدا أن كييف تواجه الصواريخ والضربات الجوية الروسية كل يوم.

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