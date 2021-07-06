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واشنطن تحذر طهران من قرار زيادة تخصيب اليورانيوم.. "خطوة للوراء"

6 - يوليو - 2021
برنامج إيران النووي يثير قلق العالم

برنامج إيران النووي يثير قلق العالم

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اعتبرت الخارجية الأميركية بأن قرار إيران زيادة تخصيب معدن اليورانيوم بنسبة 20% هو بمثابة خطوة للوراء في مسار محادثات فيينا.

كما أكدت الوزارة أن واشنطن لا تفرض موعدا نهائيا للمحادثات، وأن نافذة الدبلوماسية لا تزال مفتوحة بشأن محادثات إيران النووية.

التصريحات الأمريكية جاءت بعد تقرير لوكالة الطاقة الذرية يوم الثلاثاء، عن عزم طهران إنتاج اليورانيوم المخصب حتى 20 في المئة.

وأضافت الوكالة أن إيران تعتزم استخدام اليورانيوم المخصب حتى 20 في المئة في تصنيع الوقود لمفاعل أبحاث في طهران.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن الخطوة التي ستقدم عليها إيران ستكون عملية متعددة المراحل، مما يشير إلى أنها ستستغرق وقتا، لكن القوى العربية استنكرت مرارا انتاج إيران كمية صغيرة من اليورانيوم غير المخصب وخططها لإنتاج المعدن المخصب، الذي يمكن استخدامه في صنع قنبلة نووية.

ومن المرجح أن تثير هذه الخطوة غضب القوى الغربية التي تجري محادثات مع الجمهورية الإسلامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.

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