واشنطن تحذر من ضربات روسية "قريبة" على البنية التحتية الأوكرانية

كشف مسؤول أمريكي (الاثنين 23-8-2022) عن وجود معلومات مخابراتية لدى الولايات المتحدة الأمريكية تفيد بأن روسيا تخطط لشن هجمات جديدة على البنية التحتية المدنية والمنشآت الحكومية في أوكرانيا قريبا.

وأضاف المسؤول “لدينا معلومات تفيد بأن روسيا تكثف جهودها لتوجيه ضربات للبنية التحتية المدنية والمنشآت الحكومية في أوكرانيا في الأيام المقبلة‭”‬.

وأردف “وبالنظر إلى سجل روسيا في أوكرانيا، نشعر بالقلق إزاء التهديد المستمر الذي تشكله الضربات الروسية على المدنيين والبنية التحتية المدنية”.

في سياق متصل قال الجنرال فاليري زالوجني، قائد القوات المسلحة الأوكرانية، إن قرابة تسعة آلاف عسكري أوكراني قُتلوا في الحرب مع روسيا.

وقال زالوجني في مؤتمر لتكريم قدامى المحاربين وعائلات القتلى إن الأطفال بحاجة إلى الحماية في أنحاء عديدة من البلاد، بينها العاصمة كييف.

وأضاف “إنهم في الحقيقة لا يفهمون أي شيء يحدث، هم بالتأكيد بحاجة إلى الحماية… لأن والدهم ذهب إلى الجبهة وربما يكون من بين ما يقرب من 9000 بطل قُتلوا”.

ولم يذكر زالوجني عدد القتلى المدنيين أو عدد الجنود الروس الذين تقدر كييف أنهم قتلوا خلال الحرب، لكن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قالت إن إجمالي عدد القتلى من العسكريين الروس 45400. ولم تذكر روسيا عدد القتلى من جنودها.