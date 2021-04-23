السبت 11 رمضان 1442 ﻫ - 24 أبريل 2021 |
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واشنطن تحذر: هناك عواقب وخيمة للتصعيد الحوثي في مأرب

منذ 35 دقيقة
احتدام المعارك في مأرب

احتدام المعارك في مأرب

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قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: “يجب إنهاء هجوم الحوثي على مأرب.. هناك عواقب وخيمة للتصعيد الحوثي في مأرب مع وجود مليون شخص يضغطون على الدعم الإنساني المثقل بالفعل هناك”.

كما أفاد بأن مبعوث الولايات المتحدة لليمن تيموثي ليندركينغ ناقش تصعيد الحوثي في مأرب وتأثيراته الإنسانية مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

في سياق متصل، ناقش وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك اليوم الجمعة في اتصال هاتفي مع السفير الأميركي لدى اليمن كريستوفر هينزل، مستجدات الأوضاع.

قال بن مبارك إن استمرار التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الانقلابية في مأرب يرسل إشارة واضحة بأنها غير مهتمة وليست جادة بتحقيق أي تقدم في عملية السلام.

بدوره، وصف السفير الأميركي التصعيد العسكري في مأرب بأنه “يشكل تهديداً لجهود السلام الحالية”، مجدداً التزام الولايات المتحدة بمواصلة الجهود لدعم عملية السلام وإنهاء الحرب في اليمن.

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