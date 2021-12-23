واشنطن تحظر الواردات من إقليم "شينجيانغ" الصيني

وقع الرئيس الأمريكي “جو بايدن” الخميس،على مشروع قانون يحظر الواردات من إقليم “شينجيانغ” الصيني، بسبب مخاوف تتعلق بالعمالة القسرية، حسبما أعلن البيت الأبيض في بيان له.

وشكر “بايدن” في بيان مقتضب، قادة الكونجرس ومؤلفي القانون على قيادتهم للتشريع الذي جاء بأغلبية الحزبين، لكنه لم يستضف حفل لتوقيع القانون مثلما هو الأمر في بعض مشاريع القوانين البارزة.

ويأتي مشروع القانون الذي حصل على موافقة نهائية من الكونجرس يوم 16 ديسمبر الجاري، في إطار رد واشنطن على معاملة الصين لأقلية الأويغور المسلمة.

ومن المقرر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في يونيو المقبل، مع اعتباره أن جميع السلع التي يتم الحصول عليها بشكل كلي أو جزئي في “شينجيانغ” الصينية تشمل استخدام السخرة في إنتاجها، وهي الاتهامات التي تنكرها بكين.