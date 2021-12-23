الأربعاء 7 ذو الحجة 1443 ﻫ - 6 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

واشنطن تحظر الواردات من إقليم "شينجيانغ" الصيني

24 - ديسمبر - 2021
مظاهرة احتجاجاية على الأوضاع الإنسانية الصعبة في إقليم شينجيانغ الصيني

مظاهرة احتجاجاية على الأوضاع الإنسانية الصعبة في إقليم شينجيانغ الصينيREUTERS/Murad Sezer

A A A
طباعة المقال

وقع الرئيس الأمريكي “جو بايدن” الخميس،على مشروع قانون يحظر الواردات من إقليم “شينجيانغ” الصيني، بسبب مخاوف تتعلق بالعمالة القسرية، حسبما أعلن البيت الأبيض في بيان له.

وشكر “بايدن” في بيان مقتضب، قادة الكونجرس ومؤلفي القانون على قيادتهم للتشريع الذي جاء بأغلبية الحزبين، لكنه لم يستضف حفل لتوقيع القانون مثلما هو الأمر في بعض مشاريع القوانين البارزة.

ويأتي مشروع القانون الذي حصل على موافقة نهائية من الكونجرس يوم 16 ديسمبر الجاري، في إطار رد واشنطن على معاملة الصين لأقلية الأويغور المسلمة.

ومن المقرر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في يونيو المقبل، مع اعتباره أن جميع السلع التي يتم الحصول عليها بشكل كلي أو جزئي في “شينجيانغ” الصينية تشمل استخدام السخرة في إنتاجها، وهي الاتهامات التي تنكرها بكين.

    المزيد من أخبار العالم

    سوق الاسهم الأوروبية (أرشيفية)
    بعد انتهاء إضراب عمال النفط في النرويج.. أسهم أوروبا تعاود الارتفاع
    السلاح العسكري الجديد ومن أهدافه المراقبة " المنطاد"
    انتاج سلاح أميركي جديد لواجهة روسيا والصين
    قفزات سريعة في أسعار النفط
    بعد تراجع شديد النفط يعاود الصعود

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يسجل ارتفاعاً جديداً... فكم بلغ؟
    سمير جعجع
    جعجع: وصولي إلى الرئاسة سيغير كل شيء!
    جبران باسيل الى جانب ميشال عون
    عون لباسيل... "بدك تعمل رئيس؟"