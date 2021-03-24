واشنطن تدعو أنقرة للتخلي عن صفقة أس-400.. وتركيا ترد

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، تركيا إلى عدم الاحتفاظ بنظام الدفاع الجوي الروسي S-400، فيما قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أغلو إنه أبلغ نظيره الأميركي أن “الصفقة محسومة”.

وخلال لقائهما في بروكسل، على هامش اجتماعات وزراء خارجية الحلف الأطلسي، أعرب بلينكن عن قلقه إزاء انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي. وشدد على أهمية المؤسسات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأميركية ناقش الوزيران أهمية التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وتركيا “بما في ذلك مصالحنا المشتركة في سوريا وأفغانستان”.

وأعرب بلينكن عن دعمه للمحادثات الاستكشافية الجارية بين حلفي الناتو، تركيا واليونان.

وكالة رويترز نقلت عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله إنه أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، الأربعاء، أن شراء أنقرة منظومة S-400 الروسية كان بمثابة “صفقة محسومة”، مضيفا، وفقا للوكالة أن حلفاء الناتو بحاجة إلى خارطة طريق لمناقشة خلافاتهم.

كانت أنقرة وواشنطن على خلاف حول قضايا من بينها السياسة السورية وحقوق الإنسان ونظام الدفاع الجوي S-400 ، الذي فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا بسببه وأوقف مشاركتها في برنامج المقاتلة F-35.

وقال جاويش أوغلو للصحفيين في بروكسل بعد أول اجتماع مباشر بينهما منذ تولي بلينكين منصبه “في ما يتعلق بصواريخ إس -400 ، ذكرناهم مرة أخرى لماذا اضطرت تركيا لشرائها، وكررنا أن تركيا اشترتها وهذه صفقة محسومة”.