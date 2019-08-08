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واشنطن تدعو الهند وباكستان إلى الحوار وضبط النفس

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قالت الولايات المتحدة الأميركية، الأربعاء، إنها تدعم الحوار المباشر بين الهند وباكستان بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه، ودعت إلى الهدوء وضبط النفس مع تصاعد النزاع.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان “ما زلنا ندعم الحوار المباشر بين الهند وباكستان بخصوص كشمير والقضايا الأخرى محل الاهتمام”.

وأعلنت باكستان، الأربعاء، طردها السفير الهندي وتعليق التجارة الثنائية مع جارتها النووية، بعد أيام من إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه.

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وصرح وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي على التلفزيون: “سنستدعي سفيرنا من نيودلهي ونعيد سفيرهم”.

كما أعلن بيان للحكومة أن باكستان علقت التجارة مع الهند في إطار خفض العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الخصمين.

 

المصدر: العربية.نت

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