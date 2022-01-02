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واشنطن تدعو قوات الأمن السودانية لوقف العنف ضد المتظاهرين

2 - يناير - 2022
مظاهرات السودان- أرشيفية

مظاهرات السودان- أرشيفية

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دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قوات الأمن السودانية للامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين في البلاد.

وجاء في بيان عن وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن قال: “هناك طريق للمضي قدما، وهذا يتطلب أن تتوقف قوات الأمن على الفور عن استخدام القوة ضد المتظاهرين التي قد تؤدي إلى وقوع ضحايا، وتقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان للعدالة”.

وأضاف البيان: “دعا بلينكن أيضا القوى السياسية في السودان إلى اتخاذ خطوات سريعة نحو تشكيل حكومة ذات مصداقية من الوزراء، وتشكيل مجلس تشريعي وهيئتين قضائية وانتخابية”.

وحسب وسائل إعلام سودانية أسفرت احتجاجات الخرطوم عن اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، ما أضطر قوات الأمن لاستخدام الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المتظاهرين.

وأشارت المصادر إلى أن “5 أشخاص قتلوا خلال احتجاجات في مدينة أم درمان قرب الخرطوم”.

وقالت لجنة أطباء السودان إن العدد الإجمالي للقتلى منذ بدأت القوات الأمنية حملتها في أكتوبر ارتفع الآن إلى 53.

ويطالب المتظاهرون بألا يكون للجيش دور في الحكومة خلال فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات حرة.

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