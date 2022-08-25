واشنطن تدعو لمنطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوريجيا النووية

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير (الخميس 25-8-2022) إنه ينبغي على روسيا الموافقة على إقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوريجيا النووية الخاضعة لسيطرتها منذ مارس أذار.

وأضافت في تصريحات للصحفيين بأن الرئيس جو بايدن أكد مجددا على دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا ضد العدوان الروسي في اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق اليوم.

من جهته أكد وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تزور محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا في الأيام المقبلة.

وأضاف جالوشينكو لرويترز في مقابلة في كييف “زيارة مقررة. نتحدث عن الأيام المقبلة.. هذا بالتأكيد لا يتجاوز بداية سبتمبر”.

في سياق متصل قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا دينيس براون (الخميس 25-8-2022) إن الضربات العسكرية التي قتلت أطفالا ومدنيين آخرين في تشابلين بوسط أوكرانيا أمس الأربعاء أصابتها بالصدمة، ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي.

وقالت براون في بيان “لقد صدمت حقا من الضربات التي قتلت وجرحت مدنيين أمس بالقرب من محطة السكك الحديدية في تشابلين بوسط أوكرانيا. قُتل أطفال في هذا الهجوم وفقدوا أرواحهم في أماكن كانوا يتوقعون أن يكونوا فيها بأمان، في منازلهم أو أثناء سفرهم مع أسرهم”.

جاء هجوم تشابلين والقصف المدفعي على بلدات تقع على الخطوط الأمامية، من بينها خاركيف وميكولايف ونيكوبول ودنيبرو، في أعقاب تحذيرات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من استفزازات روسية قبيل يوم الأربعاء موعد الذكرى الحادية والثلاثين لإعلان استقلال أوكرانيا عن الحكم السوفيتي الذي هيمنت عليه موسكو.

كما تزامن الرابع والعشرون من أغسطس آب مع مرور ستة أشهر منذ غزو القوات الروسية لأوكرانيا، مما أدى إلى اندلاع الصراع الأكثر تدميرا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.