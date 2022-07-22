واشنطن تدعو لوقف فوري للاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بوقف فوري للاشتباكات المسلحة التي اندلعت الخميس والجمعة في العاصمة الليبية طرابلس.

قال السفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه انضم إليّ نائب مساعد وزير الخارجية، جوش هاريس، لتمثيل الولايات المتحدة في اجتماع دولي استضافته وزارة الخارجية التركية في إسطنبول في 21 يوليو لاستعراض التطورات الأخيرة في ليبيا.

وأضاف عبر تغريدات على تويتر أن الولايات المتحدة تدعم الجهود المبذولة لإعادة فتح إنتاج النفط والغاز الليبي وتقف على أهبة الاستعداد مع الشركاء الدوليين لدعم الجهود التي تقودها ليبيا لإدارة عائدات النفط بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة حتى يستفيد جميع الليبيين من ثروة بلادهم النفطية.

وأضاف السفير أن أميركا تولي اهتمامًا خاصًا لوضع الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط وأية محاولات لتعيين ممثلين غير مؤهلين في مجالس الإدارة، مؤكدا أن استقلال المؤسسة الوطنية للنفط وحيادها السياسي في السنوات الأخيرة إرث يجب الحفاظ عليه للحفاظ على سمعة ليبيا في قطاع النفط الدولي.

وأكد السفير دعوة بلاده لجميع الفاعلين السياسيين إلى الابتعاد عن أي أعمال أحادية يمكن أن تؤدي إلى اشتباكات مسلحة – وهي نقطة حرجة، لا سيما في ضوء التقارير عن سقوط ضحايا بين عشية وضحاها.

كما شدد على التزام الولايات المتحدة بالانتخابات، داعيا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن القضايا القليلة العالقة التي تقف في طريق الأساس الدستوري لإجراء انتخابات مبكرة.

وقال المجلس الرئاسي الليبي في طرابلس في بيان في ساعة مبكرة من صباح الجمعة إن على جميع القوات المنخرطة في الاشتباكات أن تعود إلى قواعدها على الفور.

وأثارت الانقسامات حوادث عنف عدة في طرابلس خلال الأشهر الأخيرة.