واشنطن تدين "التهديدات" التي تتعرض لها بعثة الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات العراقية

دانت وزارة الخارجية الأمريكية “التهديدات” التي تتعرض لها بعثة الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات العراقية على خلفية نتائج الانتخابات الأخيرة التي جرت في العاشر من الشهر الحالي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء: “ترحب الولايات المتحدة الأمريكية بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن الانتخابات العراقية في العاشر من أكتوبر”.

وأضافت: “نهنئ شعب وحكومة العراق على عملية الانتخابات الآمنة والسليمة من الناحية التقنية والمسالمة إلى حد كبيرة”.

وأشارت الوزارة إلى أن “الانتخابات العراقية كانت فرصة للناخبين العراقيين لتقرير مستقبلهم من خلال حكومة تعكس إرادتهم”.

وتابعت: “ننضم إلى المجتمع الدولي في إدانة تهديدات العنف ضد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات (IHEC) والعراقيين، ونحث جميع الأطراف على احترام سيادة القانون ونزاهة اجراءات الانتخابات”.

وختمت وزارة الخارجية الأمريكية بيانها: “تتطلع الولايات المتحدة الأمريكية إلى العمل مع الحكومة العراقية الجديدة عند تشكيلها وذلك لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية فيما يتعلق بمصالحنا المشتركة المتعددة، بما في ذلك استقرار العراق وسيادته، والتمكين الاقتصادي، وجهود مكافحة الفساد، واستقلال الطاقة، والمناخ، وحماية حقوق الإنسان”.