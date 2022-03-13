الأثنين 21 ذو القعدة 1443 ﻫ - 20 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

واشنطن تدين الهجوم الإيراني على أربيل

13 - مارس - 2022
آخر تحديث: 13 - مارس - 2022 6:13 مساءً
علم أمريكا

علم أمريكا

A A A
طباعة المقال

دان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الأحد الهجوم الإيراني بصواريخ باليستية على أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، في شمال البلاد.

وقال سوليفان إن واشنطن تعمل على مساعدة العراق في الحصول على قدرات دفاعية صاروخية للدفاع عن نفسه.

وأضاف على شبكة (سي.بي.إس) إنه لم يُصب أي مواطن أمريكي في الهجوم، ولم يُستهدف أي منشآت أمريكية، لكن الولايات المتحدة ستفعل كل ما بوسعها للدفاع عن شعبها ومصالحها وحلفائها.

وقال: “نتشاور مع الحكومة العراقية والحكومة في كردستان العراق، جزئيا لمساعدتهم في الحصول على قدرات دفاع صاروخي ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم في مدنهم”.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن الحرس الثوري أصدر اليوم الأحد بيانا أعلن فيه المسؤولية عن هجمات صاروخية على “مراكز استراتيجية” إسرائيلية في أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق.

وأضاف البيان أن أي تكرار لاعتداءات إسرائيل سيقابل برد قاس وحاسم ومدمر.

وقتلت إسرائيل اثنين من أعضاء الحرس الثوري الإيراني الأسبوع الماضي في سوريا.

وكان عدد من الصواريخ، قد سقط فجر الأحد، في أربيل عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق، في هجمات لم توقع ضحايا أو جرحى، وفق ما أفادت السلطات المحلية من دون أن تحدد المواقع المستهدفة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن محافظ أربيل أوميد خوشناو قوله إن عدة صواريخ سقطت على مدينة أربيل، مضيفاً أن الجهة المستهدفة غير معروفة سواء كانت القنصلية الأمريكية أو مطار أربيل الذي يؤوي قاعدة تضمّ قوات للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش.

    المزيد من أخبار العالم

    زلزال بقوة 5 درجات يهز شمال اليابان
    الصين تجري اختبارا لمنظومة صواريخ اعتراضية
    واردات الصين من النفط الروسي تسجّل رقما قياسيا في أيار

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    معامل الكهرباء
    دعما للبرنامج السياحي... التيار الكهربائي سيُؤمن 22 ساعة في هذه المناطق
    درجة الحرارة في سلطنة عمان بلغت 49 درجة مئوية وهي الأعلى في العالم
    أعلى درجة حرارة.. مدينة عربية تسجل رقم قياسي على مستوى العالم!
    هواتف آيفون تتعرض للاختراق
    هل امتلكت أحد هواتف ايفون هذه؟ قد تحصل على تعويض من أبل!