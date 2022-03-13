واشنطن تدين الهجوم الإيراني على أربيل

دان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الأحد الهجوم الإيراني بصواريخ باليستية على أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، في شمال البلاد.

وقال سوليفان إن واشنطن تعمل على مساعدة العراق في الحصول على قدرات دفاعية صاروخية للدفاع عن نفسه.

وأضاف على شبكة (سي.بي.إس) إنه لم يُصب أي مواطن أمريكي في الهجوم، ولم يُستهدف أي منشآت أمريكية، لكن الولايات المتحدة ستفعل كل ما بوسعها للدفاع عن شعبها ومصالحها وحلفائها.

وقال: “نتشاور مع الحكومة العراقية والحكومة في كردستان العراق، جزئيا لمساعدتهم في الحصول على قدرات دفاع صاروخي ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم في مدنهم”.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن الحرس الثوري أصدر اليوم الأحد بيانا أعلن فيه المسؤولية عن هجمات صاروخية على “مراكز استراتيجية” إسرائيلية في أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق.

وأضاف البيان أن أي تكرار لاعتداءات إسرائيل سيقابل برد قاس وحاسم ومدمر.

وقتلت إسرائيل اثنين من أعضاء الحرس الثوري الإيراني الأسبوع الماضي في سوريا.

وكان عدد من الصواريخ، قد سقط فجر الأحد، في أربيل عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق، في هجمات لم توقع ضحايا أو جرحى، وفق ما أفادت السلطات المحلية من دون أن تحدد المواقع المستهدفة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن محافظ أربيل أوميد خوشناو قوله إن عدة صواريخ سقطت على مدينة أربيل، مضيفاً أن الجهة المستهدفة غير معروفة سواء كانت القنصلية الأمريكية أو مطار أربيل الذي يؤوي قاعدة تضمّ قوات للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش.