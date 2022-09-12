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واشنطن ترحب باستعداد قوات تيغراي لوقف إطلاق النار في إثيوبيا

منذ 47 دقيقة
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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قال البيت الأبيض، الاثنين، إنه “يرحب” ببيان قوات إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا الذي أعلنت فيه قبولها عملية سلام يقودها الاتحاد الأفريقي.

وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية “حان الوقت كي يوقف كل من الجانبين القتال والتحول إلى الحوار لحل خلافاتهما”.

وأضافت أن على إثيوبيا أن “تغتنم هذه اللحظة لإعطاء السلام فرصة” وأن “على إريتريا والآخرين البقاء خارج الصراع”.

ومنذ أن بدأت الحرب في عام 2020، وعُزل هذا الإقليم عن العالم الخارجي، إذ لا تعمل خدمات الهواتف أو الإنترنت هناك.

واُتهمت الحكومة الإثيوبية بوضع عراقيل أمام المساعدات المتجهة للإقليم، ما يعيق وصول الاحتياجات الضرورية، وهو ما أرجعته أديس أبابا إلى القتال الدائر في الإقليم.

وقُتل عشرات الآلاف من المدنيين بينما الملايين في حاجة عاجلة إلى الغذاء.

يقول برنامج الغذاء العالمي إن ما يقرب من نصف تعداد سكان إقليم تيغراي، البالغ 5.5 مليون نسمة، في حاجة “ماسة” إلى الطعام.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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