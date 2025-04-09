واشنطن ترحب بتشكيل الحكومة في سوريا

في أول رد فعل أمريكي رسمي، أشادت الولايات المتحدة الأمريكية الأربعاء (9-4-2025) بإعلان تشكيل حكومة انتقالية في سوريا، معتبرةً إياه خطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة الطويلة وبناء نظام سياسي شامل يمثل جميع مكونات الشعب السوري.

وصرّحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، في بيان رسمي بأن واشنطن “ترى في هذه الخطوة إشارة مشجعة لبدء مسار انتقالي يضع مصالح السوريين في المقدمة”، مؤكدةً وقوفها إلى جانب الشعب السوري بعد سنوات من المعاناة تحت حكم النظام القمعي.

وأضافت بروس أن الإدارة الأمريكية تُشجع على تعزيز الحوار السياسي الشامل، الذي يُفضي إلى انتقال سلمي يُعيد للسوريين حقوقهم ويُؤسس لمؤسسات حكومية تمثيلية.

وأعلن الرئيس السوري أحمد الشرع السبت الماضي تشكيل حكومة انتقالية، ضمت 23 وزيرا في حكومة موسعة.

شملت الحكومة الجديدة تعيين يعرب بدر، وهو علوي، وزيرا للنقل، في حين تم اختيار أمجد بدر الذي ينتمي للطائفة الدرزية لتولي منصب وزير الزراعة.

وتضمنت الحكومة الجديدة أيضا تعيين هند قبوات، وهي مسيحية وكانت معارضة للأسد وعملت من أجل التسامح بين الأديان وتمكين المرأة، وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل.

ويتولى محمد يسر برنية منصب وزير المالية في الحكومة الجديدة.

واحتفظ كل من مرهف أبو قصرة بمنصب وزير الدفاع وأسعد الشيباني بمنصب وزير الخارجية في الحكومة الجديدة. وكانت حكومة تصريف أعمال قد تشكلت في أعقاب الإطاحة بالأسد في ديسمبر كانون الأول في هجوم خاطف شنه مسلحو المعارضة.

واستحدث الشرع لأول مرة وزارة للرياضة وأخرى للطوارئ، وتم تعيين رائد الصالح، رئيس منظمة الدفاع المدني السوري المعروفة باسم الخوذ البيضاء، وزيرا للطوارئ.