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واشنطن ترحب بجهود التوصل لتسوية سلمية في إقليم ناغورني كارباخ

6 - مارس - 2021
الخارجية الأمريكية

وزارة الخارجية الأمريكية

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رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالجهود المبذولة لتحقيق تسوية سياسية دائمة للصراع في إقليم ناغورني كارباخ .

وأجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، اتصالا هاتفيا جمعه برئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، تطرقا خلاله لملفات عدة، بما فيها العلاقات الأميركية الأرمينية.

وتطرق الطرفان للصراع في منطقة إقليم ناغورني كارباخ، ورحب بلينكن بالجهود المبذولة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للنزاع فيها.

وقال بلينكن، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إنه “سعيد” للتحدث مع رئيس الوزراء الأرميني وقال إن “أرمينيا شريك مهم، ونحن نشجع تطورها الديمقراطي”.

وأضاف “نرحب بالجهود المبذولة لتحقيق تسوية سياسية دائمة للصراع في إقليم ناغورني كارباخ”.

ووفقا لبيان نشرته الخارجية الأميركية، فقد شدد الطرفان على أهمية الشراكة الثنائية ما بين البلدين خلال حديثهما.

وأكد بلينكن على أهمية احترام سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية، وأشار إلى دعم الولايات المتحدة المستمر لتطوير العملية الديمقراطية في أرمينيا.

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