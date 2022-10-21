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واشنطن ترحب بمحادثات السلام الإثيوبية

منذ ساعتين
وزارة الخارجية الأمريكية

وزارة الخارجية الأمريكية

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن بلاده ترحب بالإعلان الذي صدر (الجمعة 21-10-2022) بخصوص محادثات السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي بين الحكومة الإثيوبية وسلطات إقليم تيغراي.

وأضاف بلينكن “قبل محادثات الأسبوع المقبل، نكرر دعوتنا للأطراف إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية و(دعوتنا) لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية وقوات الدفاع الإريترية لوقف هجومها العسكري المشترك على الفور وضمان حماية المدنيين”.

كان الاتحاد الأفريقي قد قال في وقت سابق إن محادثات السلام التي يقودها لإنهاء الصراع في إثيوبيا ستبدأ يوم الاثنين 24 أكتوبر تشرين الأول في جنوب أفريقيا، في أعقاب تعهدات من الحكومة وقوات تيغراي بالمشاركة.

وتقاتل الحكومة الإثيوبية وحلفاؤها، بما في ذلك الجيش الإريتري، قوات تيغراي في شمال البلاد حيث تندلع المعارك بين الحين والآخر منذ أواخر عام 2020. وأودى الصراع بحياة الآلاف وشرد الملايين ووضع مئات الآلاف على شفا المجاعة.

والتزم الجانبان بإجراء محادثات في وقت سابق من هذا الشهر، لكنها تأخرت لأسباب لوجستية.

وقال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اليوم الجمعة إنه يرحب “بالالتزامات المتبادلة للمشاركة الحقيقية في عملية السلام”.

وأوضح رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن الحكومة ستشارك في المحادثات التي يقودها الاتحاد الأفريقي اعتبارا من 24 أكتوبر تشرين الأول.

ولم يرد كنديا جبريهيوت، المتحدث باسم قوات تيغراي، حتى الآن على طلب للتعليق.

    المصدر :
  • رويترز

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