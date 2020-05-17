واشنطن ترحّب باتفاق تقاسم السلطة في أفغانستان بين خصمي الرئاسة

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رحّب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد باتفاق تقاسم السلطة بين الرئيس الأفغاني أشرف غني وخصمه عبدالله عبدالله، داعيا إلى إيجاد تسوية سياسية تضع حدا لتزايد عنف المتمردين.

وجاء في بيان للمتحدثة باسم وزير الخارجية الأميركية مورغان أورتيغاس أن “الوزير بومبيو هنأ الزعيمين بالتوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة جامعة في أفغانستان”، مضيفة أن بومبيو “أبدى أسفه لإضاعة الوقت” على مدى أشهر في خلاف أغرق البلاد في أزمة سياسية.

وأضاف البيان أن بومبيو “أكد أن الأولوية بالنسبة للولايات المتحدة تبقى التسوية السياسية لإنهاء النزاع ورحّب بتعهّد الزعيمين العمل فورا على دعم البدء سريعا بالمفاوضات الأفغانية-الأفغانية” بين الحكومة وحركة طالبان.

لجنة عليا للمصالحة الوطنية

ووقّع الرئيس الأفغاني أشرف غني اتفاقا لتقاسم السلطة مع خصمه عبد الله عبد الله، الأحد، ينهي خلافا استمر لشهور وزجّ بالبلاد في أزمة سياسية.

وقال صدّيق صدّيقي، المتحدث باسم غني، على تويتر إن “الدكتور عبد الله سيترأس اللجنة العليا للمصالحة الوطنية، وسينضم أعضاء من فريقه إلى الحكومة”.

وفي وقت سابق، قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز، إن الرئيس الأفغاني غني وعبد الله منافسه في انتخابات الرئاسة التي كانت محل خلاف، يوشكان على إتمام اتفاق لاقتسام السلطة ينهي حالة الجمود السياسي في البلاد.

وأضافت المصادر أن المباحثات لا تزال جارية فيما يتعلق ببعض المناصب الرئيسية وإن كان من الممكن توقيع الاتفاق بعد ظهر اليوم، وهو ما حدث بالفعل في وقت لاحق.

وتابعت: “عموما توصل الفريقان إلى اتفاق يقتسمان بموجبه السلطة في الحكومة بالتساوي. والمناقشات تدور الآن حول الوزارات التي تخصص لكل طرف”.

وكان عبد الله طعن في نتائج الانتخابات التي جرت في سبتمبر/أيلول الماضي، وأعلن تشكيل حكومة موازية في وقت سابق من العام، الأمر الذي أضعف وضع إدارة غني في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة دفع عملية السلام مع حركة طالبان وإنهاء الحرب الأفغانية الدائرة منذ 19 عاما.