واشنطن ترد على ادعاءات وزير الخارجية الإيراني.. هذه هي رسالتنا الوحيدة!

نفت الولايات المتحدة الأمريكية، ادعاءات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بشأن رسالة إيرانية إلى واشنطن تتعلق بالعودة إلى الاتفاق النووي.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد صرح أن إيران تلقت منذ ثلاثة أيام رسالة من الولايات المتحدة الأميركية تطالب فيها بالاستعجال في التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن وأنها تريد وضع ضغوط سياسية على إيران للتوصل إلى تسوية بشأن المحادثات وأن مواقفها المعلنة مختلفة بسبب الاستخدام المحلي.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية للحرة “بالتأكيد لم يكن هناك مثل هذه الرسالة لإيران”.

وأضاف المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن اسمه “أن رسالتنا الوحيدة هي: أوقفوا قتل شعبكم وأوقفوا إرسال أسلحة إلى روسيا لقتل الأوكرانيين”.

والسبت، اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن الولايات المتحدة تضغط على بلاده بدعم الاحتجاجات في أعقاب وفاة مهسا أميني، لانتزاع تنازلات في الملف النووي.

وتراجع التركيز على الملف النووي في العلن منذ اندلعت في إيران احتجاجات على وفاة الشابة أميني في 16 سبتمبر بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

ومنذ العام الماضي، أجرت طهران والقوى الكبرى مباحثات بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، بهدف إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه في 2018.