واشنطن ترسل حاملة الطائرات "جيرالد فورد" لدعم إسرائيل

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن مجموعة حاملة الطائرات الهجومية “يو إس إس جيرالد فورد”، في طريقها إلى شرق البحر المتوسط لتكون جاهزة لمساعدة إسرائيل.

ويرافق المجموعة القتالية ما يقرب من 5000 بحار وطائرات حربية وطرادات ومدمرات.

وكانت حاملة الطائرات ومقرها نورفولك بولاية فيرجينيا موجودة بالفعل في البحر المتوسط، وأجرت الأسبوع الماضي مناورات بحرية مع إيطاليا في البحر الأيوني.

وهي حاملة الطائرات الأحدث والأكثر تقدما في الولايات المتحدة وهذا هو أول انتشار كامل لها.

من جانبه، اعتبر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أن تقديم دعم إضافي لإسرائيل أتي يمثابة “مشاركة فعلية في العدوان على الشعب الفلسطيني”.

وأضاف في البيان، أن هذه محاولة أميركية لترميم معنويات جيش الاحتلال الإسرائيلي المنهارة بعد عملية “طوفان الأقصى”.

كما تابع أن هذه التحركات لا تُخيف الشعب الفلسطيني ولا الفصائل، مشدداً على الاستمرار بالعملية.

إعلان حالة الحرب

يشار إلى أن الرئيس الأميركي، كان قد أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن مساعدة عسكرية أميركية إضافية في طريقها إلى إسرائيل، إثر هجمات حركة حماس، مؤكدا أن “مزيدا منها سيصل في الأيام المقبلة”، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الأحد.

أما الحكومة الإسرائيلية المصغرة فأعلنت بوقت سابق اليوم الدخول رسمياً في حالة الحرب.

وهذه هي المرة الأولى منذ حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول عام 1973، التي تعلن فيها إسرائيل “حالة الحرب” هذه.

أتى ذلك، بعدما وصل عدد قتلى عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس إلى أكثر من 700، بينما قدر عدد الأسرى بأكثر من 100.

أما على الجانب الفلسطيني فبلغ نحو 370 شهيداً، وأكثر من ألفي مصاب.