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واشنطن ترصد مكافأة مقابل معلومات عن شبكات حزب الله المالية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 1 - مارس - 2023 5:28 مساءً
علم ميليشيا حزب الله

علم ميليشيا حزب الله

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إنه رغم اعتقال محمد إبراهيم بزي أحد أبرز ممولي ميليشيا حزب الله اللبناني لكن حزب الله لا يزال يحصل على المال عن طريق أفراد مثل بزي.

وأكدت الوزارة خلال تغريدة لها على موقع تويتر رصد مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن شبكات حزب الله المالية.

واعتقلت السلطات الرومانية الجمعة محمد إبراهيم بزي أحد أبرز ممولي ميليشيا حزب الله اللبناني، حسب ما أعلنته واشنطن.

واعتقل بزي، المصنف على لائحة الإرهاب الأميركية منذ 2018، لدى وصوله إلى مطار بوخاريست.

ويحمل بزي، الذي يبلغ من العمر 58 عاماً، الجنسيتين اللبنانية والبلجيكية.

وكانت واشنطن قد رصدت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن مكان تواجد بزي الذي ساهم بجمع ملايين الدولارات لصالح حزب الله على مدى سنوات.

وقال المدعي العام الأميركي في بروكلين بريون بيس: “اعتقد محمد بزي أن بإمكانه نقل مئات آلاف الدولارات سراً من الولايات المتحدة إلى لبنان دون أن تنتبه له أجهزة إنفاذ القانون”، مضيفاً أن “اعتقاله اليوم يبرهن أن بزي كان مخطئاً”.

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