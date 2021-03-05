واشنطن ترصد مكافأة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن التونسي فاكر بوسورة

رصدت واشنطن مكافأة بقيمة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى توقيف التونسي “فاكر بوسورة”.

السفارة الأمريكية في القاهرة منشور مساء الخميس، أوضحت أن بوسورة غادر في العام 1988، مسقط رأسه تونس، ليقيم في فرنسا ثم غادر فرنسا في عام 1991 وهاجر إلى مونتريال بكندا، وسافر ذهابا وإيابا من كندا إلى تونس بشكل متكرر خلال التسعينيات من القرن الماضي.

السفارة الأمريكية لم تشر في إعلانها إلى جرائم “بوسورة” الذي حصل على الجنسية الكندية عام 1999، وأثناء وجوده في كندا، التحق بمسجد السنة في مونتريال.

وذكرت السفارة أن بوسورة، غادر كندا عام 1999، وربما قام بعدة رحلات إلى أفغانستان بين عامي 1999/2000، ولا يعرف موقع تواجده حاليا، وبعد تلقيه تدريبات من تنظيم القاعدة في أفغانستان، عاد إلى كندا.

السفارة ختمت بيانها بالقول: “إذا كانت لديك أي معلومات تتعلق بهذا الشخص، فيرجى الاتصال بمكتب التحقيقات الفيدرالي المحلي إذا كنت في الولايات المتحدة، أو أقرب سفارة أو قنصلية أمريكية إذا كنت بالخارج”.