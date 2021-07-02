واشنطن ترفع العقوبات عن 3 إيرانيين.. ما علاقة ذلك بمحادثات "النووي"؟

أعلنت واشنطن أنه رفعت العقوبات المفروضة على ثلاثة إيرانيين، مؤكدة أن رفع العقوبات عنهم لا يرتبط بالمفاوضات الجارية في فيينا.

وقالت الخزانة الأمريكية في بيان عنها أن هذا الإجراء يخص المواطنين الإيرانيين بهزاد دانييل فردوس ومهرزاد مانويل فردوس ومحمد رضا دزفوليان، مشيرة إلى أن الشخص الأخير تعرض لجولتين من العقوبات الأمريكية.

وأكد متحدث باسم باسم وزارة الخزانة اليوم، الجمعة 2 من تموز، أن رفع العقوبات المفروضة على إيرانيين اليوم لايعكس تغييرًا في سياسة العقوبات الأمريكية تجاه إيران، ولا يتعلق بالمحادثات المتعلقة باستعادة الامتثال الأمريكي والإيراني للاتفاق النووي الإيراني، (خطة العمل الشاملة المشتركة)، بحسب ما نقلت “رويترز“.

وحددت الخزانة عدم وجوب حظر أعمال كل من بهزاد فردوس ومهرزاد فردوس ومحمد رضا دزفليان، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382 الذي يستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل وأنصارهم.

وجمد الأمر أصولهم الأمريكية ومنع الأشخاص الأمريكيين من التعامل معهم،كما خضع الثلاثة لعقوبات ثانوية، مما يعني أن الأشخاص غير الأمريكيين الذين تعاملوا معهم خاطروا بأنفسهم بالعقوبات والعزل عن السوق الأمريكية.

وتجري إيران والولايات المتحدة محادثات غير مباشرة في فيينا، بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى والذي فرض قيودًا على أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية.