واشنطن: تركيزنا منصب على إنهاء العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أكدت الولايات المتحدة الأمركية أنه تدعم وقفا لإطلاق النار في غزة، بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وأشارت مندوبة أميركا في الأمم المتحدة، الثلاثاء، أي قرار من مجلس الأمن الآن لن يساعد جهود التهدئة في خفض التصعيد.

كما أضافت “لم نلتزم الصمت، وتركيزنا منصب على المساعي الدبلوماسية المكثفة لإنهاء العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

جاء ذلك بعدما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن الولايات المتحدة تريد أن ترى نهاية للعنف بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقالت ساكي الثلاثاء: “نجري اتصالات مكثفة لمحاولة التهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين” في غزة.

من جهته، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في وقت سابق الثلاثاء، أن واشنطن تهدف إلى إنهاء القتال بين إسرائيل وغزة في أسرع وقت.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأيسلندي في ريكيافيك، إن الولايات المتحدة تلقت المزيد من المعلومات بشأن تدمير إسرائيل مبنى في غزة يضم مكاتب لوسائل إعلام، مضيفاً: “طلبنا المزيد من المعلومات من إسرائيل بهذا الشأن”.

يذكر أنه منذ العاشر من مايو قتل في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 237 فلسطينياً، بينهم 63 طفلاً، وأصيب 1500 بجروح.