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واشنطن تستنكر هجمات ميليشيا الحوثي على مطار أبها السعودي

15 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 15 - فبراير - 2021 10:20 صباحًا
مطار أبها السعودي

مطار أبها السعودي

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استنكرت وزارة الخارجية الأميركية،الاثنين، استهداف ميليشا الحوثي لمطار أبها جنوبي السعودية ، مؤكدة من انزعاج الإدارة الأمريكية من استمرار هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية .

وأكدت الوزارة أن الدبلوماسية هي الأولوية لحل الصراع في اليمن، وأن الحل العسكري لن يكون سبيلا لإنهاء الحرب.

وكان التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن ، أعلن عن تمكنه ،صباح الاثنين، من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المملكة، بينما عبّرت الولايات المتحدة عن انزعاجها الشديد من استمرار هجمات الجماعة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي أن الحوثيين يستهدفون بطريقة متعمدة وممنهجة المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، وأن ذلك من “جرائم الحرب”.

ويشهد اليمن حربا منذ 6 سنوات أودت بحياة أكثر من 230 ألفا، وبات 80% من السكان -البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة- يعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.

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