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واشنطن تسحب دبلوماسييها من تشاد بسبب هجمات محتملة للمتمردين

18 - أبريل - 2021
الأوضاع الأمنية في تشاد غير مستقرة

الأوضاع الأمنية في تشاد غير مستقرة

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أمرت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، الدبلوماسيين الذين لا يعملون بوظائف أساسية في سفارة الولايات المتحدة لدى تشاد بالمغادرة.

وجاء الأمر الأميركي على خلفية هجمات محتملة لمتمردين على العاصمة التشادية، نجامينا.

وقالت الوزارة، السبت، إنها اتخذت تلك الخطوة بالارتباط مع تحرك مجموعات مسلحة من الجزء الشمالي للبلاد نحو الجنوب، ويظهر أنها باتجاهها نحو العاصمة.

كما أصدرت الوزارة أوامرها لأسر الموظفين الأميركيين المتمركزين في تشاد لمغادرتها.

وكانت الخارجية قد أوصت بشكل متكرر بعدم سفر المواطنين الأميركيين إلى تشاد، بسبب الاضطرابات المدنية التي تشهدها وتواجد جماعة بوكو حرام الإرهابية فيها.

وحثت الخارجية الأميركيين في تشاد على وضع خطة عمل شخصية للطوارئ، بعيدا عن مساعدة الحكومة الأميركية، وذلك للتصرف في أسوأ الأحوال.

ودعت الخارجية الأميركيين إلى الاستفادة من خيارات السفر التجاري المتوفرة لمغادرة البلاد.

كما ناشدت بتجنب السفر إلى مناطق تشاد الشمالية، وإعادة النظر في أي تحركات قد يقدم عليها الأميركيين خارج العاصمة.

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