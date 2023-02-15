الأربعاء 24 رجب 1444 ﻫ - 15 فبراير 2023 |
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واشنطن تشتري قذائف مدفعية لحساب أوكرانيا بأكثر من "نصف مليار دولار"

منذ ساعة واحدة
جندي من الجيش الأوكراني

جندي من الجيش الأوكراني (رويترز)

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أعلنت الولايات المتّحدة، الثلاثاء، أنّها أبرمت عقوداً تزيد قيمتها عن نصف مليار دولار لشراء قذائف مدفعية من عيار 155 ملم لحساب أوكرانيا.

وقال البنتاغون إنّ العقود مع شركتي “نورثروب غرومان” و”غلوبال ميليتاري بروداكتس” أبرمت في نهاية يناير وبلغت قيمتها الإجمالية 552 مليون دولار. وأضافت وزارة الدفاع الأميركية أنّها تتوقّع أن تتسلّم أولى هذه الطلبيات اعتباراً من مارس.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن نفاد مخزونات الأسلحة والذخيرة في الدول الغربية، وفي مقدّمها الولايات المتّحدة، بعدما اضطرت العام الماضي لسحب كميات ضخمة من المخزونات المخصّصة لقواتها بهدف مساعدة كييف في التصدّي للغزو الروسي.

والعقود التي أبرمها البنتاغون تنتهج سياسة مختلفة تضمن عدم المساس بمخزونات الجيش الأميركي، إذ إنّ الأسلحة والذخيرة المخصّصة لأوكرانيا سيتمّ إنتاجها مباشرة لهذا البلد على أن تدفع الفاتورة الولايات المتّحدة.

وفي شرق أوكرانيا، يمكن للجيشين الروسي والأوكراني أن يطلقا يومياً آلاف القذائف، بما يصل إلى 20 ألف قذيفة يومياً للروس، وفقاً لتقديرات مسؤول أميركي في نوفمبر.

والاثنين، حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ من أنّ أوكرانيا تستخدم في حربها ضدّ القوات الروسية كميات من الذخائر تفوق تلك التي يمكن لدول الحلف أن تنتجه.

وقال “هذا يستنزف مخزوننا ويضغط على صناعاتنا الدفاعية”.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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