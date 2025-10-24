واشنطن تشغّل طائرات مسيّرة لمراقبة غزة بعد تعيين فاجين قائدًا مدنيًا لمركز وقف النار

بدأت الولايات المتحدة بتشغيل طائرات استطلاع مسيّرة فوق قطاع غزة، في إطار جهود لضمان التزام إسرائيل وحماس باتفاق وقف إطلاق النار الهش، وفق مسؤولين عسكريين أميركيين وإسرائيليين.

وجاءت الخطوة بعد إعلان وزارة الخارجية الأميركية تعيين السفير المخضرم لدى اليمن، ستيفن فاجين، قائدًا مدنيًا لمركز جديد مختص بتنفيذ اتفاق السلام في غزة وتنسيق المساعدات الإنسانية.

ويضم مركز التنسيق المدني العسكري، الذي افتتحته القيادة المركزية الأميركية في 17 أكتوبر ويقع شمال شرق غزة، نحو 200 جندي أميركي متخصصين في اللوجستيات والهندسة والأمن، لمراقبة وقف إطلاق النار وتنسيق جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.

وأشار المسؤولون إلى أن الطائرات المسيّرة تُستخدم لمراقبة النشاط البري في غزة بموافقة إسرائيل، في محاولة لضمان صمود الهدنة التي توسط فيها وسطاء أميركيون وقطريون ومصريون، والتي تعرضت مؤخراً للتوتر بسبب تصاعد العنف وتبادل الأسرى.

بعدما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، تعيين الدبلوماسي المخضرم والسفير الحالي لدى اليمن ستيفن فاجين، قائداً مدنياً لمركز جديد معني بتنفيذ اتفاق السلام في غزة، بدأت واشنطن بمراقبة الخطوات. طائرات استطلاع بدون طيار

فقد أفاد مسؤولون عسكريون إسرائيليون وأميركيون بأن الجيش الأميركي بدأ في تشغيل طائرات استطلاع بدون طيار فوق قطاع غزة في الأيام الأخيرة كجزء من جهد أوسع لضمان التزام كل من إسرائيل وحماس باتفاق وقف إطلاق النار الهش.

وأضافوا أن الطائرات المسيّرة استُخدمت لمراقبة النشاط البري في غزة بموافقة إسرائيل، وفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز”.

وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة تفاصيل العمليات، موضحين أن مهام المراقبة تعمل لدعم مركز التنسيق المدني العسكري الجديد جنوب إسرائيل، الذي أنشأته القيادة المركزية للجيش الأميركي الأسبوع الماضي، جزئيا لمراقبة وقف إطلاق النار. أتت هذه الخطوة الأميركية بعدما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، تعيين الدبلوماسي المخضرم والسفير الحالي لدى اليمن ستيفن فاجين قائداً مدنياً لمركز جديد معني بتنفيذ اتفاق السلام في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني.

جاء هذا الإعلان بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لمركز التنسيق المدني العسكري في جنوب تل أبيب، وتعهده بانضمام المزيد من الدبلوماسيين الأميركيين إلى نحو 200 جندي أميركي هناك، وفق ما أفادت وكالة رويترز.

ضمان صمود وقف إطلاق النار

يذكر أن مهام المراقبة تشكل جزءاً من الجهود الدولية التي تقودها الولايات المتحدة لضمان صمود وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحماس.

وافتتح مركز التنسيق المدني العسكري الذي زاره اليوم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو افتتح عمله من قبل القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) في17 أكتوبر الحالي، بقيادة الفريق أول باتريك فرانك، قائد القوات البرية الأميركية في المنطقة.

ويضم المركز حوالي 200 جندي أميركي متخصصين في اللوجستيات والهندسة والأمن، ويقع بالقرب من مدينة كريات جات شمال شرق غزة. فيما يتولى مهام مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتنسيق جهود الإغاثة وتوزيع المساعدات، فضلاً عن إعادة إعمار القطاع.

وكان اتفاق الهدنة، الذي توسط فيه وسطاء أميركيون وقطريون ومصريون قد تعرض في وقت سابق من هذا الشهر، للتوتر بسبب تفجر العنف في غزة مؤخراً والتوترات المستمرة بشأن تبادل الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين.

وبينما لم تُجِب وزارة الخارجية الأميركية، المشرفة على جهود مراقبة وقف إطلاق النار، فوراً على استفسارات مفصلة حول الطائرات المُسيّرة، رفض الجيش الإسرائيلي التعليق.