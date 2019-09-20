واشنطن تصدر تأشيرة دخول لروحاني وظريف

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أعلنت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن واشنطن أصدرت تأشيرة دخول للرئيس الإيراني، حسن روحاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، ليتمكنا من حضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد المتحدث باسم البعثة الإيرانية علي رضا مير يوسفي لوكالة “رويترز” إصدار التأشيرات.

في المقابل كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، عبر “تويتر”، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيتوجه إلى نيويورك صباح الجمعة لحضور الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر روسيا اليوم