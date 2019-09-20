أخبار العالم

واشنطن تصدر تأشيرة دخول لروحاني وظريف

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلنت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن واشنطن أصدرت تأشيرة دخول للرئيس الإيراني، حسن روحاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، ليتمكنا من حضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد المتحدث باسم البعثة الإيرانية علي رضا مير يوسفي لوكالة “رويترز” إصدار التأشيرات.

المزيد من الأخبار

الملك سلمان: قادرون على التعامل مع آثار هجوم أرامكو

ظريف لبومبيو: نحن السلام في الخليج

قرار حكومي بشأن دفن بن علي في تونس

إطلاق نار في أحد شوارع واشنطن.. وسقوط جرحى :فيديو :

في المقابل كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، عبر “تويتر”، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيتوجه إلى نيويورك صباح الجمعة لحضور الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

المصدر روسيا اليوم

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

إطلاق نار في أحد شوارع واشنطن.. وسقوط جرحى :فيديو :

أخبار العالم

ترودو في ورطة ثالثة.. فيديو فضائحي لرئيس وزراء كندا

أخبار العالم

الجبير: هجوم أرامكو استهداف لإمدادات الطاقة العالمية

أخبار العالم

إيداع الأمين العام لحزب بوتفليقة الحبس

أخبار العالم

التحالف يطلق عملية عسكرية نوعية شمال الحديدة

أخبار العالم

تصعيد حوثي بالحديدة تزامنا مع إحباط التحالف لهجوم بحري :فيديو:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More