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واشنطن تصعّد ضد نيودلهي: شراء النفط الروسي دعم مباشر للحرب

منذ 4 دقائق
علم الهند وأمريكا

علم الهند وأمريكا

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اتهم أحد كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد الهند بتمويل الحرب الروسية في أوكرانيا بشكل فعال من خلال شراء النفط من موسكو، وذلك بعد أن صعّد الرئيس الأمريكي الضغط على نيودلهي للتوقف عن شراء النفط الروسي.

وقال ستيفن ميلر نائب كبير موظفي البيت الأبيض وأحد أكثر مساعدي ترامب نفوذا “ما قاله (ترامب) بوضوح شديد هو أنه من غير المقبول أن تواصل الهند تمويل هذه الحرب بشراء النفط من روسيا”.

كانت تصريحات ميلر من أقوى الانتقادات التي وجهتها إدارة ترامب حتى الآن إلى أحد الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وقال ميلر في تصريحات لقناة فوكس نيوز “سيصدم الناس عندما يعلمون أن الهند مرتبطة بشكل أساسي مع الصين في شراء النفط الروسي. إنها حقيقة صادمة”.

ولم ترد السفارة الهندية في واشنطن على الفور على طلب للتعليق.

وذكرت مصادر في الحكومة الهندية لرويترز أمس السبت أن نيودلهي ستواصل شراء النفط من موسكو على الرغم من التهديدات الأمريكية.

ودخلت رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على المنتجات الهندية حيز التنفيذ يوم الجمعة نتيجة شراء نيودلهي العتاد العسكري والطاقة من روسيا. وهدد ترامب أيضا بفرض رسوم جمركية 100 بالمئة على واردات الولايات المتحدة من الدول التي تشتري النفط الروسي ما لم تتوصل موسكو إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا.

وخفف ميلر من حدة انتقاداته بالإشارة إلى علاقة ترامب برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والتي وصفها بأنها “رائعة”.

    المصدر :
  • رويترز

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