واشنطن تطالب الحلفاء بزيادة التمويل لأوكرانيا

طالبت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين حلفاء الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء بزيادة الدعم المالي لأوكرانيا قائلة إن الأموال المعلنة حتى الآن لن تكون كافية لتغطية احتياجات البلاد على المدى القصير في وقت تقاوم فيه غزوا روسيا.

وقالت يلين في تصريحات معدة للإدلاء بها أمام منتدى بروكسل الاقتصادي “احتياجات أوكرانيا التمويلية كبيرة”، مضيفة أن الحكومة الأوكرانية مستمرة في العمل بسبب مهارة وشجاعة مسؤوليها.

وأردفت “خلال الأشهر حتى يتسنى استئناف تحصيل الضرائب بوتيرة سريعة، تحتاج أوكرانيا إلى تمويل للميزانية لدفع رواتب الجنود والموظفين والمتقاعدين، وكذلك لتشغيل اقتصاد يلبي الاحتياجات الأساسية لمواطنيها… ستحتاج إلى التحول لإصلاح وترميم المرافق والخدمات الحيوية”.

وتابعت يلين “الواضح هو أن الدعم الثنائي والمتعدد الأطراف المعلن حتى الآن لن يكون كافيا لتلبية الاحتياجات الأساسية لأوكرانيا”.

ويقول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصندوق النقد الدولي إنه مع تسبب الحرب في إغلاق ما يصل إلى نصف الاقتصاد الأوكراني، تحتاج البلاد إلى تمويل خارجي على المدى القريب بنحو خمسة مليارات دولار شهريا لتلبية الاحتياجات الأساسية.

ومن المقرر أن يقترح الاتحاد الأوروبي غدا الأربعاء حزمة جديدة من القروض لأوكرانيا لتوفير سيولة فورية، إلى جانب التزامات لإعادة الإعمار على المدى البعيد.

وبينما لا يزال يجري تحديد الحزمة قصيرة الأجل، قال مسؤولان مطلعان على المناقشات لرويترز إنهما يتوقعان أن تغطي تقريبا الاحتياجات المالية لأوكرانيا لمدة شهرين.