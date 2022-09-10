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واشنطن تطالب بالإفراج الفوري عن جندي أميركي سابق معتقل منذ عامين في فنزويلا

منذ ساعة واحدة
فنزويلا وأمريكا

فنزويلا وأمريكا

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طالبت الولايات المتحدة، الجمعة، بالإفراج “الفوري” عن جندي أميركي سابق معتقل “ظلما” منذ عامين في فنزويلا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان إن اليوم يصادف “مرور عامين على اعتقال المواطن الأميركي، العضو السابق في البحرية، ماثيو هيث، في فنزويلا”، داعيا إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط” عنه.

اعتقل هيث في سبتمبر 2020، ووصفته السلطات في كراكاس بـ”الجاسوس” واتهمته بالرغبة في مهاجمة منشآت النفط والكهرباء.

وتابع بيان الخارجية الأميركية “نواصل دعوة نظام (الرئيس نيكولاس) مادورو للإفراج الفوري وغير المشروط عنه وعن جميع المواطنين الأميركيين الآخرين المحتجزين ظلما في فنزويلا”.

وفقا للولايات المتحدة، تم احتجاز أحد عشر مواطنا أميركيا في البلاد. وجرى الإفراج عن أميركيين اثنين في مارس الماضي بعد زيارة وفد رفيع من البيت الأبيض إلى كراكاس.

واقترح نشطاء فنزويليون مؤيدون للسلطة في منتصف أغسطس “مبادلة” مواطنين أميركيين محتجزين في فنزويلا مقابل أليكس صعب القريب من مادورو، والمسجون منذ أكتوبر في الولايات المتحدة بتهمة تبييض أموال.

وقطعت فنزويلا والولايات المتحدة علاقاتهما في بداية 2019، بعد عدم اعتراف واشنطن بإعادة انتخاب مادورو.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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